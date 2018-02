Bruna Marquezine tem foto mais curtida do Instagram durante o carnaval

E quando o assunto é carnaval, claro que a cantora Ivete Sangalo não poderia ficar de fora - Foto: Daniel Pinheiro / AGNews

As personalidades também se deixaram contagiar pela animação do carnaval e as suas fotos nos dias de folia fizeram sucesso no Instagram. A foto mais curtida da rede social no período foi a da atriz Bruna Marquezine no Bloco da Favorita, no Rio. A publicação teve mais de 1,9 milhão de curtidas.

Outro destaque foi a atriz Juliana Paes. A rainha de bateria da Grande Rio postou o seu look no camarote da escola de samba e recebeu mais de 690 mil curtidas, número que a tornou a rainha de bateria mais curtida da rede social.

E quando o assunto é carnaval, claro que a cantora Ivete Sangalo não poderia ficar de fora. Apesar de estar ausente da festa popular pela primeira vez depois de 24 anos por causa da gravidez, ela não deixou de marcar presença nas redes sociais.

O vídeo em que aparece dançando no hospital antes do parto foi o mais visto do feriado, com 9,5 milhões de visualizações. "E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!", escreveu Ivete.