Bruna Marquezine revela que já beijou meninas e enviou nudes

Bruna Marquezine participou do jogo "Eu nunca fiz" do canal no YouTube Hotel Mazzafera, de Matheus Mazzafera. Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 8, a atriz segue as regras da brincadeira e bebe um gole de cerveja sempre que o apresentador diz uma situação pela qual ela já tenha passado. Isso se repetiu ao falarem sobre ter beijado meninas, enviar nudes e descobrir pelas redes sociais uma traição.

"Que minha mãe não assista esse vídeo", brincou a atriz, antes de confirmar que já beijou uma garota. Ao revelar que já enviou nudes, a atriz apenas expressou um "putz". A reação foi parecida quando o assunto foi ter descoberto uma traição pelas redes sociais. A atriz Mariana Ximenes, que também participava do quadro, foi solidária e disse: "tadinha, Bru!".

Bianca Andrade, conhecida como a youtuber Boca Rosa, também era uma das convidadas de Mazzafera.

