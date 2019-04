Britney Spears diz que estará de volta 'em breve' após internação

Britney Spears se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após se internar em uma clínica de saúde mental no começo deste mês. No vídeo gravado e publicado no Instagram, a cantora norte-americana pediu que os fãs não acreditem em tudo o que veem e ouvem e disse que, neste momento, precisa de privacidade.

"Minha família tem passado por muito estresse e eu só preciso de um tempo para lidar com isso. Mas não se preocupem, estarei de volta muito em breve", garantiu Britney no vídeo. Na legenda da publicação, ela explicou por que decidiu falar agora e deu alguns detalhes sobre o momento que está vivendo.

"Eu queria dizer oi, porque as coisas que estão sendo ditas acabaram de sair do controle. Há rumores, ameaças de morte contra minha família e minha equipe e tantas coisas malucas sendo ditas. Eu estou tentando tirar um tempo para mim, mas tudo o que está acontecendo está apenas tornando isso mais difícil para mim", escreveu a cantora.

"Não acreditem em tudo o que leem e ouvem. Esses e-mails falsos em todos os lugares foram criados por Sam Lutfi anos atrás, eu não os escrevi. Ele estava fingindo ser eu e se comunicando com a minha equipe com um endereço de e-mail falso. Minha situação é única, mas eu prometo que estou fazendo o melhor neste momento", completou.

Britney disse que é forte e agradeceu o amor e a dedicação dos fãs. "Mas o que eu preciso agora é um pouco de privacidade para lidar com todas as coisas difíceis que a vida está jogando no meu caminho. Se vocês puderem fazer isso, eu ficaria eternamente grata. Amo vocês", finalizou.

O produtor cinematográfico Sam Lutfi, ex-empresário de Britney, negou as acusações da cantora momentos depois de ela se manifestar.

"Um post no Instagram de Britney me acusa de fabricar os e-mails dela que estão circulando recentemente. Eu possa afirmar seguramente que eu nunca escrevi nem tive nenhum acesso ao e-mail dela. Isso é uma tentativa desesperada da equipe dela para desviar a atenção para mim e uma maneira bastante ineficaz de ofuscar o movimento Free Britney", disse Lutfi.

O movimento ao qual ele se refere foi promovido por fãs da cantora, que começaram a protestar contra a possível internação compulsória dela, ou seja, contra sua vontade.