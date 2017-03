Britney Spears anuncia primeira turnê mundial em seis anos

Pela primeira vez desde a "Femme Fatale Tour" em 2011, a cantora norte-americana Britney Spears vai viajar o mundo numa nova turnê. O anúncio foi feito pela própria artista nesta terça-feira, 28, em suas redes sociais.

"Animada em me apresentar no exterior este verão", escreveu a cantora no Twitter ao revelar a novidade. Por enquanto, foram confirmadas apenas datas em Manila, nas Filipinas, no dia 15 de junho, e Tel Aviv, Israel, no dia 3 de julho. É esperado que outros shows sejam confirmados nos próximos dias - todos, porém, na Ásia.

Nos últimos quatro anos, Britney Spears se dedicou exclusivamente à sua "residência" em Las Vegas, EUA, onde apresenta o show "Piece of Me no hotel Planet Hollywood". Por lá, ela tem shows agendados até setembro, com uma pausa, porém, nos meses de junho e julho, quando parte para a Ásia.

Desde que começou seus shows em Vegas, a única apresentação de Britney Spears fora dos Estados Unidos foi no ano passado, para participar do Apple Music Festival em Londres, para divulgar seu mais recente álbum de estúdio, "Glory" (2016). Lá mesmo, nos EUA, a cantora fez apenas algumas apresentações fora de Vegas no último ano.

