Brasília recebe exposição do pintor Salvador Dalí

Brasília recebe a partir de hoje (14) no espaço Caixa Cultural a exposição Dalí – A Divina Comédia. Ao todo, são 100 xilogravuras do pintor catalão Salvador Dalí, que retratam o inferno, o purgatório e o paraíso da obra A Divina Comédia, do poeta renascentista Dante Alighiere. Com a entrada franca, a exposição fica aberta de terça a domingo das 9h às 21h.

Conhecido pelo trabalho surrealista e considerado um dos maiores pintores do século 20, Salvador Dalí pintou todos os desenhos na década de 50 do século passado a pedido do governo da Itália para comemorar os 700 anos de Dante Aliguiere.

A proposta visual da exposição respeitou a estrutura sequencial dos cantos do poema de Dante. A primeira parte é dedicada ao Inferno, com 34 imagens. O segundo momento corresponde ao Purgatório, e o terceiro ao Paraíso, com 33 quadros cada um.

Segundo Dante, a finalidade da vida humana era buscar o bem e a verdade por intermédio de Deus. Sua obra poética é uma das maiores da literatura universal, transcendendo o contexto histórico-cultural em que foi produzida. Mas esta teria sido escrita na época para reformar moralmente o mundo que o poeta via imerso em situação pecaminosa; para despertar nos homens a consciência da redenção.

O acervo de gravuras é proveniente de uma coleção privada da Espanha e tem por objetivo conduzir o público a uma viagem a partir do enriquecedor diálogo entre a literatura e as artes visuais. Uma viagem que leva o público para os ambientes destes artistas, que conseguem sintetizar e repassar seus pensamentos por meio da arte.

A amostra tem classificação livre para todas as idades e ficará exposta até 4 de março do próximo ano.