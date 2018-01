Brasileiro da 1ª divisão italiana assume namoro com apresentadora do canal Off

Yasmin nasceu em Santa Catarina, tem 21 anos e é modelo e apresentadora do canal Off, da TV a cabo - Divulgação

Desde a última semana, o jogador de futebol Lyanco, que jogou no São Paulo até o ano passado e atualmente está na Europa, vem utilizando o Instagram para assumir seu romance com a apresentadora Yasmin Volpato.

Yasmin nasceu em Santa Catarina, tem 21 anos e é modelo e apresentadora do canal Off, da TV a cabo. Em 2015, seu nome ficou conhecido por ter sido apontada como possível affair do atacante Neymar, o que não foi confirmado. No ano seguinte, surgiram notícias semelhantes em relação ao cantor Lucas Lucco.

Em 2017, Lyanco foi vendido por cerca de R$ 23,7 milhões de reais quando se transferiu do São Paulo para o Torino, da Itália. Ele chegou a passar pelas categorias de base da seleção da Sérvia, já que seus pais nasceram na Iugoslávia, mas optou pela nacionalidade brasileira no mundo da bola anos depois.

"Sem querer, eu ganhei em 2017 um presente desse meu caminho não muito planejado. E esse presente veio em forma de um ser humano sonhador no mesmo nível que eu. E com essa junção de sonhos e desejos, nasceu esse sentimento que transcende qualquer explicação, ultrapassa qualquer definição", escreveu ela sobre o amado.

"Não sei muito bem falar, mas só quero que saiba que te amo! E amo de verdade, hoje sei o que é o amor", respondeu ele.