“Brasil na tela” exibe grandes produções neste mês de maio

O Sesc Corumbá recebe, todas as quartas-feiras às 19 horas uma sessão do “Brasil na Tela”, com exibição gratuita de produções nacionais dos mais variados gêneros.

“A proposta de divulgar, incentivar e fomentar o cinema nacional, além de ser uma possibilidade enriquecedora de conhecimento e entretenimento a partir de produtos culturais nacionais”, explica a gerente da unidade, Marcelle Saboya.

No dia 15 de maio, a programação traz “Meu país”, que narra a história de Marcos, que vive na Itália e retorna ao Brasil após a repentina morte do pai. Já no país, ele reencontra o irmão Tiago e descobre que tem uma meia irmã portadora de problemas mentais. Ao mesmo tempo em que precisam lidar com o luto, Marcos e Tiago precisam conviver com as diferenças existentes entre eles e se acostumar com a nova irmã.

Dia 22 às 19h a Sessão Brasil na Tela exibe o longa “À beira do caminho”, sobre um caminhoneiro que resolve deixar sua cidade natal para cruzar o país, até conhecer Duda, um órfão que o encoraja a enfrentar seu passado.

Já no dia 29, o filme em cartaz é “Jean Charles”, história real do brasileiro Jean Charles, um eletricista mineiro que vivia em Londres, onde tem uma extensa rede de amigos e conhecidos. Ele consegue levar sua prima Vivian para morar com ele, junto com Alex e Patrícia. Como tantos brasileiros que moram fora do País, Jean se vira para fazer dinheiro e consegue introduzir sua prima no mercado de trabalho ilegal. Infelizmente, alheio aos atentados que ocorriam na região, ele estava na hora errada e no lugar errado quando foi confundido com um terrorista no metrô londrino e acabou morto em julho de 2005, mudando para sempre a vida das pessoas que o cercavam.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms