Brasil indica 'Bingo: O Rei das Manhãs' para o Prêmio Goya

O filme "Bingo: O Rei das Manhãs" representará o Brasil na 32ª edição dos Prêmios Goya, principal premiação do cinema na Espanha, informou nesta quarta-feira, 13, a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O filme do diretor Daniel Rezende foi escolhido pela entidade pública entre 23 competidores para disputar pelo Brasil uma vaga entre os quatro finalistas na categoria de melhor produção ibero-americana do Goya, cujos vencedores serão anunciados em 3 de fevereiro de 2018 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

A escolha foi decidida no dia 12 de setembro, na sede da Ancine, no Rio de Janeiro. A seleção das obras foi feita pela Comissão de Seleção do Filme Brasileiro, composta por profissionais indicados por entidades do setor audiovisual.

"Após o debate sobre os filmes inscritos, a Comissão de Seleção propôs 'Bingo: O Rei das Manhãs' como representante brasileiro a ser indicado ao Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano por ser uma obra cinematográfica com consistente marca de autor, força criativa por apresentar um universo genuíno brasileiro e capacidade de comunicar-se com plateias de todo o mundo", afirma a ata do júri.

O filme, protagonizado por Vladimir Brichta, é uma biografia cinematográfica de Arlindo Barreto, um dos artistas que interpretou o palhaço Bozo em seu popular programa que era transmitido na década de 1980.

Entre os 23 filmes que disputavam a vaga com "Bingo" estavam "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky; "Deserto", de Guilherme Weber; "Elis", de Hugo Prata; "Fala Comigo", de Felipe Sholl; "Malasartes e o Duelo com a Morte", de Paulo Morelli, e "O Filme da Minha Vida", de Selton Mello, que também aparecem entre os candidatos a representar o Brasil no Oscar.

