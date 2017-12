Brasil fica fora da disputa do Oscar por melhor filme estrangeiro

A premiação do Oscar ocorre em 4 de março de 2018. - Foto: Fábio Bazarello

Representado pelo filme "Bingo: O Rei das Manhãs", de Daniel Rezende, o Brasil ficou de fora da disputa pelo melhor filme de língua estrangeira do Oscar 2018. A Academia de Artes e Ciência Cinematográficas publicou na noite desta quinta-feira, 15, uma lista preliminar com nove produções e o longa não está entre os selecionados.

O único representante da América Latina é o chileno "Uma mulher fantástica", dirigido por Sebastián Lelio, que já estreou no Brasil. Um dos destaques é o sueco "The Square", que recebeu a Palma de Ouro em Cannes em 2017. A premiação do Oscar ocorre em 4 de março de 2018.

"Bingo" havia sido escolhido em setembro entre 23 inscritos, incluindo documentários e ficções.

Confira a lista com os países e os filmes que ainda estão na disputa:

- Chile, "Uma mulher fantástica", dirigido por Sebastián Lelio;

- Alemanha, "In the Fade"," dirigido por Fatih Akin;

- Hungria, "On Body and Soul", dirigido por Ildikó Enyedi;

- Israel, "Foxtrot", dirigido por Samuel Maoz;

- Líbano, "The Insult", dirigido por Ziad Doueiri;

- Rússia, "Loveless", dirigido por Andrey Zvyagintsev;

- Senegal, "Félicité", dirigido por Alain Gomis;

- África do Sul, "The Wound", dirigido por John Trengove;

- Suécia, "The Square", dirigido por Ruben Östlund.