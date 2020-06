Brad Pitt faz festa e reúne os seis filhos após reconciliação com primogênito

Ator de Hollywood, Brad Pitt - Foto: Estadão Conteúdo

Brad Pitt deu uma festa de aniversário na última quarta-feira, 27, para celebrar os 14 anos de sua filha Shiloh. O ator aproveitou o momento para reunir seus outros filhos, fruto do casamento com Angelina Jolie: os gêmeos Knox e Vivienne, de 11, Zahara, 15, Pax, 16 e Maddox, de 18, que se reconciliou com o pai recentemente.

De acordo com o jornal britânico The Sun, uma fonte informou que "Brad queria tornar o dia de Shiloh especial e planejava a festa há um tempo". Pitt tem um forno de pizza em sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, e fez o prato favorito da jovem antes de cortar o bolo.

A celebração se deu em um momento de paz de Pitt com a família, uma vez que ele já resolveu seus problemas de custódia dos filhos com a Angelina Jolie. Não foi informado a dimensão do evento e tampouco se houve aglomeração de convidados em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o The Sun, o ator deu uma câmera fotográfica vintage para a menina e criou um livro com todas as melhores fotografias tiradas por ela nos últimos anos. Em 2018, ele construiu um parque de diversão em casa para os seis filhos, com direito a tobogã inflável, casa na árvore, pista de skate e piscina com diversos brinquedos.

Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram em 2016.