Bota de penas será queridinha das fashionistas nesta temporada

Os sapatos da grife Yves Saint Laurent costumam ter um lugar especial no coração das fashionistas do mundo inteiro. Foi a marca que trouxe a tendência das botas de glitter, que fizeram sucesso entre as estrelas do street style.

No último desfile da marca, a novidade ficou por conta da bota de penas, bem volumosa e cheia de movimento. Rihanna logo trouxe o look da passarela para a vida real ao apostar na bota com um vestido preto da marca Off-White. Recentemente, Naomi Campbell também investiu no calçado como parte da sua produção, que foi finalizada com uma calça jeans e uma camisa branca da coleção mais recente da Nike em parceria com Riccardo Tisci. As duas celebridades são ícones de estilo, portanto, é só questão de tempo que outras fashionistas comecem a criar suas próprias versões de looks com a bota.