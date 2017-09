Bonito vai sediar pela sexta vez o Encontro Mercosul da Maturidade

Um dos lugares considerados como melhor rota para o ecoturismo (Revista Viagem & Turismo), Bonito, no Hotel Zagaia Resort sedia pela sexta vez o Maturishow – Encontro Mercosul da Maturidade, que já se consolidou, tornou-se tradição e destino para a melhor idade.

A data do evento não foi escolhida ao acaso, 28/09 a 01/10, em que se comemora o Dia Internacional do Idoso. E mais, essa edição também será especial porque em alguns momentos serão abertos para a comunidade, bem como também será feito uma ação social onde serão recolhidos produtos de higiene pessoal que serão destinados ao Asilo São José. O evento é uma realização da Regenold Viagens e Eventos com o apoio da Revista Cinco +, da Secretaria de Cultura e Cidadania e da Prefeitura Municipal de Bonito.

A programação está recheada de atrações como o Show “Elvis Presley Acústico” na quinta-feira (28/09). Em turnê por diversas cidades, Adam Roman de SP, capital, faz um tributo a Elvis Presley, numa releitura romântica e intimista dos grandes sucessos do “rei do rock”, que aproxima o artista de sua plateia e recria um verdadeiro encontro com Elvis e alguns sucessos de sua carreira. Adam foi premiado nos Estados Unidos no “Imagens Of The King”, em que os participantes eram avaliados por sua performance e semelhança física com o cantor.

Já na sexta-feira (29/09) o dia irá começar com exercícios, Maria Alice Corazza colocará todo mundo para se movimentar. Ela é pioneira em promover atividades físicas para a terceira idade. Outra novidade dessa edição é o Divas Dance, um projeto de Brasília (DF) que tem dado muito certo ao criar academias de ginástica exclusivas para a melhor idade e os (as) participantes do evento terão a oportunidade de conhecer melhor essa proposta cujo princípio é ser feliz de dentro pra fora.

A tarde terá uma programação especial com torneio de vôlei da melhor idade e que será aberto a comunidade em geral e todos poderão participar de forma gratuita, c preme haverá premiação para as melhores equipes. O evento irá acontecer no Ginásio Municipal das 14h às 17h30.

Já a noite deste dia é a mais aguardada por todos, por uma atração que revela talentos e faz desabrochar outros tantos; o Show de Talentos deve reservar muitas surpresas especiais. A criatividade dos (as) participantes deve encantar a todos (as).

No sábado (30/09) as atividades serão externas, num lugar paradisíaco, a Praia da Figueira, local para tomar um banho em águas calmas e cristalinas, de areia branca e fartura de peixes. Lá haverá outra novidade, a Hidro Alegria, onde se irá exercitar o corpo dentro da água com a alegria e energia da professora Maria Alice Corazza.

E no domingo (01/10), Dia Internacional do Idoso, será comemorado em grande estilo, e claro, com a prática de exercícios para uma vida melhor. No Maturishow ninguém fica parado, a ideia é se movimentar, se integrar e interagir fortalecendo laços e criando novos.

O professor e escritor Américo Calheiros esteve na primeira edição do Maturishow em 2012 e considera a iniciativa um ato de pioneirismo, ousadia e criatividade ímpar, ”shows de qualidade, atividades diversificadas, em um local de alto nível, gastronomia saudável e saborosa e a oportunidade de convivência com pessoas do bem”, ressalta Calheiros.

Já a aposentada Ofélia Chaparro, diz que o encontro favorece momentos de descontração, bem como de novos encontros, “oportunidade de fazer novas amizades e curtir a natureza”.

Para Leila Regenold, gerontóloga e idealizadora do evento, é sempre um desafio realizar o Maturishow, “são muitas as dificuldades encontradas, mas sempre as superamos com garra e determinação, pois acreditamos no potencial do evento e no bem que ele faz aos participantes”.

Programação

28.09 Quinta–feira

10h –Credenciamento

Tarde:Livre para passeios

20h-Abertura Oficial

Show Elvis Presley Cover

29.09 Sexta-feira

Manhã:

Intervenção musical

8:30 h – Ginástica Profª Maria Alice Corazza Pioneira no Brasil em promover atividades físicas para a terceira idade.

09:45h – Palestra: Meu Tempo não Passou, meu Melhor Tempo Começa AGORA - com Mônica Fernandes - Neurocoach, Lifecoach de autoestima, Professora de teatro, Palestrante Motivacional, especializada em Gestão de Pessoas e autodesenvolvimento humano.

10:45h – Aula – Dance com a Divas:

O projeto das Divas Dance nasceu em Brasília-DF com o principio que dançar é ser feliz de dentro para fora, mexer o corpo impulsionado pelo coração.

12h – Almoço Festivo

Intervenção musical

16h – Divirta-se: Cante e Dance com as Divas

Tarde: Ginásio Municipal de Esportes

13h30c- Torneio de Voleibol Adaptado Feminino e Masculino

19h – Show de Talentos

21h – Jantar

22h –Baile com Banda Show ( participação de personal dancers)

30.09 Sábado

Manhã: Praia da Figueira

Intervenção Musical

8h - Saída para Praia da Figueira: Local para tomar um banho em águas calmas e cristalinas. Uma praia de areia branquinha e uma lagoa de 60.000 m² repleta de peixes.

9:30h –Alongamento– O Despertar do Corpo -Profª Sonia Ruas - graduada em Artes Cênicas e Pós-graduada em Dança, especializou-se em Atuação e Direção pelo Centro Pró Danza de Cuba.

10:30h –Hidro Alegria– Profª Maria Alice Corazza - Mexer o corpo com muita diversão em meio a natureza, junto aos peixes.

12h - Almoço com música

Tarde: Livre para aproveitar o belo cenário da Praia da Figueira.

Noite

20h –Jantar

21h – Premiação Show de Talentos

21:30h – Noite Havaiana: Alegria, mistura de ritmos, descontração. muitas flores e cores tomam conta dessa colorida noite. Traje : Havaiana ( participação de personal dancers).

01.10 Domingo

Comemoração ao Dia Internacional do Idoso

“Campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal em pról ao Asilo São José”

Manhã: Hotel Zagaia

Obs: atividades abertas à comunidade bonitense.

Intervenção Musical

8:30h – Ritmo Latino – Prof Cubano – Uma super aula ao ritmo latino; zumba, animação e desenvoltura são os elementos da aula.

09:30h – Divas Dance + Prof. Maria Alice Corazza+ Sônia Ruas– Para fechar com chave de ouro: a alegria, a jovialidade, o entusiasmo e a integração de todos os professores para a despedida.

Serviço: As inscrições estão sendo realizadas na REGENOLD Viagens e Eventos, na Travessa Augusta nº 51 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS, fone (67) 3044 7474 ou 9 9971-8525. Mais informações podem ser obtidas no site www.viajandoemgrupo.com.br

