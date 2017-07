Bonito aposta em calendário de eventos com apoio do Governo para aumentar fluxo turístico

Campo Grande (MS) – Com o apoio do Governo do Estado, Bonito está apostando no reaquecimento do turismo no segundo semestre, depois de uma queda acentuada no fluxo de visitantes de janeiro a junho – em torno de 10% em relação ao mesmo período de 2016 -, com os grandes eventos que estão programados para este fim de julho, agosto e setembro.

O secretário municipal de Turismo, Augusto Barbosa Mariano, disse que a presença do Estado no município com obras e parcerias “está sendo de extrema importância para manter o desenvolvimento do turismo na região”. Ele citou a garantia dada pelo governo na operação do aeroporto estadual, a realização do Festival de Inverno e a recuperação da estrada turística de acesso às pousadas e balneários.

Augusto Mariano acentuou que o trabalho para fomentar o setor e atrair turistas tem sido constante, com o apoio do Governo do Estado e do trade, buscando driblar a crise e garantir a movimentação do principal segmento da economia do município.

“No turismo, como outros setores, nada se colhe de imediato e as ações tem que ser ininterruptas, principalmente nesse cenário onde temos uma economia do País contaminada, onde a participação do Governo do Estado é fundamental”, disse Mariano.

Ele demonstra otimismo quando fala do calendário de eventos da cidade previsto a partir da 18ª edição do Festival de Inverno, patrocinado pelo Governo do Estado, por meio da secretaria de Cultura. O festival será realizado no período de 27 a 30 de julho, com a presença de grandes atrações nacionais e regionais, com mais de 140 atividades culturais.

Motociclismo

“Os eventos programados, com certeza, vão refletir na recuperação do nosso fluxo turístico, começando com o FIB, a presença de nove aeronaves da Esquadrilha da Fumaça, no dia 1º de agosto; a Feira da Literatura, no dia 14 de agosto; e a passagem do Rally do Sertão, que divulgará Bonito e a Serra da Bodoquena para o mundo”, disse o secretário.

As perspectivas para o segundo semestre realmente apontam para um novo momento do turismo bonitense, que padeceu no primeiro semestre, período em que registrou não apenas a redução no número de visitantes como o consumo per capita no comércio local.

Augusto Mariano informou que a cidade estará sediando, ainda, um encontro nacional de motociclismo na categoria Harley Davison, com a presença de 400 motos, entre os dias 14 e 16 de setembro. Também citou o Festival da Guavira, em novembro.

“Além desses eventos, Bonito continua ganhando espaços privilegiados na mídia especializada, como uma edição especial da Revista Mergulho, foi matéria no Fantástico, recentemente, e agora o Vídeo Show, também da Globo, está preparando uma retrospectiva da novela Alma Gêmea (2005) em Bonito com a presença da atriz Priscila Fantin”, contou.

Estrada e feiras

O secretário destacou também o apoio do Governo do Estado no recapeamento e ampliação da pista da estrada municipal que liga o centro da cidade à Ilha do Padre, segundo maior atrativo (mergulho de bote) mais visitado de Bonito, depois da Gruta do Lago Azul. Falou ainda das parcerias com a Fundação de Turismo do Estado em feiras nacionais e internacionais.

“A nossa participação na feira de Santa Cruz de La Sierra, no início do ano, deu um grande salto no turismo, que passou a receber um grande número de bolivianos e também paraguaios. Eles não apenas passearam em nossos atrativos como também fizeram compras”, explicou Mariano

A prefeitura local, segundo ele, implementa, desde 2009, uma folhetagem em espanhol com operadores destes países visando atrair turistas latino-americanos e de outros continentes.

Principal receita da economia do município, o turismo injeta anualmente R$ 150 milhões (o dobro do orçamento da prefeitura) e em 2016 Bonito recebeu 230 mil turistas. O setor emprega nove mil trabalhadores diretos e indiretos.

Veja Também

Comentários