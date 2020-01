'Bom Sucesso': último capítulo teve personagem de 'Salve-se Quem Puder'

A Globo promoveu uma espécie de 'crossover' entre suas novelas no último capítulo de Bom Sucesso que foi ao ar nesta sexta-feira, 24.

Em determinado momento, Deborah Secco apareceu como a personagem Alexia, protagonista de Salve-se Quem Puder, que estreia na segunda-feira, 27.

Em uma cena, a personagem Silvana (Ingrid Guimarães), que é atriz, está gravando as cenas para um último capítulo de novela e reclama do calor. Ela se vira para uma figurante usando um chapéu, que estava de costas, e pede: "Ô, moça, 'mulher do campo um' passa esse chapéu aí!".

Então, a personagem se vira e Deborah Secco entra em cena. "Ai, minha musa! Eu não posso, porque isso faz parte da composição do meu personagem!", responde, animada.

Diante do desprezo de Silvana, ela responde: "Figurante? Eu sou uma atriz renomada do teatro musical de São Paulo! Eu sou Alexia. Eu sou o Máximo sobrenome da personagem!"

Em outro momento, a personagem comenta: "Minha nossa senhora das protagonistas, um dia ainda vou estrelar uma novela, você escuta o que eu estou falando!"