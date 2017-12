Bolsa que Meghan Markle usou esgotou em apenas 11 minutos

Após o anúncio de seu noivado com o príncipe Harry, Meghan Markle se tornou uma das pessoas mais comentadas das últimas semanas. A atriz norte-americana já está morando na Inglaterra e, na última sexta-feira, 1, fez a sua primeira aparição como membro da família real.

A futura princesa usou um casaco azul marinho da marca canadense Mackage com uma bolsa da marca Strathberry, do Reino Unido, para o evento em Nottingham. A bolsa de 495 euros esgotou 11 minutos após as fotos do look de Meghan circularem na internet, de acordo com a Elle UK.

Esta não é a primeira peça que a atriz usa que se torna sucesso de vendas. O casaco que ela usou nas fotos de anúncio do noivado, da marca Line, também esgotou e os saltos da Aquazzura - usados na mesma ocasião - não estão mais disponíveis em diversos sites.