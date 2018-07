Bola relembra saída de Sabrina Sato do 'Pânico': 'Ficamos magoados'

Bola, ex-integrante do Pânico, relembrou a saída de Sabrina Sato da atração em entrevista ao Programa do Porchat de quinta-feira, 12.

"Vocês se sentiram traídos de verdade?", questionou Fábio Porchat ao falar sobre o assunto. Sabrina deixou a atração em dezembro de 2013, saindo da Band e da rádio Jovem Pan para virar apresentadora na Record TV. "Sentimos. Ficamos magoados", respondeu Bola.

O humorista destacou que, em sua visão, a apresentadora deve boa parte do sucesso que tem hoje à sua participação no humorístico: "Ela saiu do BBB e foi dar uma entrevista na rádio. Ela não falava. Ela não falava, você não tá entendendo... De tímida. ... Olha onde ela chegou. A japa é espetacular, sensacional."