Boicote pode tirar Gigi Hadid do desfile da Victoria's Secrets na China

O próximo desfile da Victoria's Secret ocorre no dia 20 de novembro, em Shangai (China), mas talvez uma das modelos escaladas pra apresentação, a norte-americana Gigi Hadid, não pise na passarela - pelo menos, esta é a intenção de um grupo de internautas.

No Twitter, usuários estão usando a #GigiGetOutChina (Gigi Saia da China, em português), para mostrar sua insatisfação com a chegada da top no país, por causa de vídeo publicado por sua irmã, Bella, em fevereiro.

Nas imagens, Gigi aparece segurando uma estátua de Buda e imitando os olhos dele e rindo. O vídeo, considerado racista e ofensivo, foi muito criticado e apagado das redes sociais.