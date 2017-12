Bodoquena recebe a sétima arte com o projeto Rota Cine MS

“Mafalda, o filme” - divulgação

O governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), leva de 04 a 08 de dezembro o projeto Rota CineMS para Bodoquena. Há dez anos esta iniciativa percorre as cidades do interior do Estado apresentando e difundindo, em formato de arte-educação, a produção audiovisual de Mato Grosso do Sul e do Brasil, democratizando o acesso à experiência audiovisual. O Rota CineMS é realizado pela Gerência de Difusão Cultural (FCMS) em parceria com o Museu de Imagem e Som de MS (MIS) e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bodoquena.

Além da exibição de filmes, também será realizada a Oficina de Audiovisual, com os alunos da rede pública de ensino e adultos interessados em desenvolver seus conhecimentos da sétima arte.

A oficina irá acontecer na Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico no Auditório Mario Brother e abordará as fases e as sequências de uma produção cinematográfica, o processo de criação coletiva, além de propor exercícios de ideias e criatividade e apresentar as diferentes linguagens e técnicas do audiovisual.

Para a coordenadora do Núcleo de Audiovisual da Gerência de Difusão Cultural, Lidiane Lima, o projeto contempla elementos que complementam a educação formal, “pois permite que os alunos façam uma reflexão sobre sua própria realidade e aprendam a utilizar a arte do audiovisual para se expressar, formar um senso crítico e até mesmo se motivar em colaborar com a memória local”, enfatiza Lima.

O projeto “Rota CineMS” é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que desde 2007, leva ao interior obras audiovisuais de artistas locais e do resto do Brasil com objetivo de promover exibições e discussões dentro do universo da identidade cultural brasileira. Caminhando sempre para o processo de formação de plateia crítica e da difusão da produção nacional. Mais informações: 67 3268-1374