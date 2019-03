'Bobolândia Monstrolândia' estreia na Nickelodeon

Estreia na segunda, 1º, a partir das 11h, na Nickelodeon, Bobolândia Monstrolândia, produção da 44toons. A animação brasileira conta a história do pequeno Otto, que é o único que não é transformado em monstro, o que já aconteceu com as pessoas de sua cidade.

Nesse primeiro episódio, o menino de nove anos quer ganhar o concurso de fantasia de sua escola, mas acaba sendo confundido com um monstro, sendo perseguido e capturado.

Destinada ao público de 6 a 9 anos, a série é uma brincadeira com esse mundo criativo das crianças, que estão passando de uma fase para outra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.