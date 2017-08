Boas-vindas a Dony de Nuccio no JH dura mais que despedida de Evaristo Costa

Com direito com beijinhos no rosto, discurso caloroso de Sandra Annenberg e uma breve apresentação de seu currículo, Dony de Nuccio fez sua estreia no Jornal Hoje desta segunda-feira, 7. E o momento de boas-vindas ocupou quase o triplo do tempo que Evaristo Costa teve para se despedir da bancada do telejornal que comandou por 14 anos.

"O Jornal Hoje começa com boas novas. É com alegria que a gente dá as boas-vindas ao Dony de Nuccio, que estará aqui ao meu lado no Jornal Hoje", disse Sandra, com um largo sorriso no rosto e emendando um beijo no rosto do novo colega de bancada.

"Sandra, muito obrigado. Quero te agradecer demais. Você, que me recebeu com tanto carinho aqui. É um prazer e uma honra dividir essa bancada com você", disse o substituto de Evaristo Costa. Na sequência, Sandra Annenberg mostrou uma breve biografia do profissional.

Toda a introdução do novo âncora durou exatos 1 minuto e 22 segundos. E foi ao vivo. A despedida de Evaristo Costa durou apenas 30 segundos, e foi gravada antecipadamente.

Os noticiários da manhã que antecederam o Jornal Hoje destacaram a estreia de Dony. No Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi desejou boas-vindas ao novo âncora. Já no SP1, quando Cesar Tralli falou com Sandra Annenberg, comentou a novidade no telejornal. "Sem dúvidas vai fazer muito sucesso, muito bem-vindo", disse Tralli.

Algumas horas antes, Tralli já havia publicado em seu Instagram uma foto ao lado do novo apresentador. "Juntos e misturados. Tem estreia hoje do meu amigo de muitos anos. Parabéns Dony. Bom demais ter você de volta em SP! Deus te abençoe sempre", escreveu ele na legenda.

Ao fim do Jornal Hoje, foi a vez de Otaviano Costa e Joaquim Lopes baterem um papo rápido com Dony de Nuccio no Video Show.

(Colaborou Hyndara Freitas)

Veja Também

Comentários