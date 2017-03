Blondie lança 'Long Time', música composta com Blood Orange

Ícone dos anos 1970, Debbie Harry e sua banda Blondie estão de volta com material novo. Depois de lançar a música Fun, o grupo agora apresenta o novo single Long Time.

A nova música, lançada nesta quarta-feira, 22, no canal da banda no YouTube, segue o mesmo caminho da primeira, um rock que mistura elementos eletrônicos e sintetizadores.

A faixa fará parte do próximo álbum do Blondie, Pollinator, que contará com parcerias com vários artistas jovens, como Sia e Charli XCX.

Long Time foi composta com Dev Hynes, conhecido como Blood Orange, que já trabalhou com nomes como Nelly Furtado e Kylie Minogue.

Prometendo ainda uma parceria com Joan Jett, Pollinator chegará às lojas no dia 5 de maio. Dois meses depois, a banda cai na estrada ao lado do Garbage com a Rage and Rapture Tour.

