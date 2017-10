Blogueiras estão colocando cílios postiços no nariz

Tendências criadas pelas blogueiras no Instagram nem sempre são pensadas para serem bonitas ou usadas na vida real. Elas inventam modinhas que vão lhes render muitos cliques e exposição, e servem para divulgação de seu trabalho e suas habilidades.

É o caso do novo viral da maquiagem, a moda de colocar cílios postiços no nariz, como se fossem uma extensão dos pelos das narinas. Dessa vez, quem começou foi a internauta GretChen Chen, que provavelmente estava tentando fazer uma brincadeira para seus 400 seguidores, mas o visual foi copiado pela blogueira de beleza Taylor R. A partir dai, as fotos foram compartilhadas diversas vezes na internet.

