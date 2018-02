Blocos de rua fazem a festa a partir de hoje em Brasília

Das 16h20 às 21h, a festa será na Praça Central do Setor Comercial Sul, com os Novos Candangos, bloco dedicado a apresentar o repertório do grupo Novos Baianos - Antonio Cruz/ Agência Brasil

A programação do fim de semana de carnaval em Brasília já começa hoje (9) com a saída de vários blocos pelas ruas da cidade. Já a partir das 16h, o Rejunta Meu Bulcão estará na Praça dos Prazeres, que fica no Setor de Autarquias Norte, em frente ao Banco do Brasil.

A festa vai até as 23h, com atrações como a DJ Jul Pagul, a banda Ventoinha de Canudo e a bateria Asé Dudú.

Das 16h20 às 21h, a festa será na Praça Central do Setor Comercial Sul, com os Novos Candangos, bloco dedicado a apresentar o repertório do grupo Novos Baianos.

Às 17h, o Eu Quero Mais é curtir vai sair na QE 02 do Guará. Logo depois, às 17h30 começa a festa do Bafafá, no estacionamento entre a Biblioteca Nacional e o antigo Touring. No Museu Nacional, o Bloco Libre estará das 18h30 à meia-noite.

Segundo a Secretaria de Cultura, estão previstas cerca de 200 festas no Distrito Federal até 27 de fevereiro. A expectativa da pasta é que 2,5 milhões de foliões participem das festas.