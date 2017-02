Blocos animam carnaval de São Paulo neste domingo (26); confira a agenda

São Paulo - Foliões durante apresentação do Bloco Afro Ilú Obá de Min no palco organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, no Vale do Anhangabaú (Rovena Rosa/Agência Brasil) / Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

O carnaval de rua em São Paulo tem 391 blocos registrados para o carnaval deste ano, e 149 deles se concentram nos quatro dias de feriado. A folia começa a partir das 9h da manhã, a depender da região, e segue até o horário determinado pela prefeitura para a dispersão: às 19h30 na Vila Mariana, às 20h em Pinheiros e Vila Madalena, às 21h na Lapa e até as 22h na Sé.

Para o atendimento de emergências médicas serão montados 48 postos e disponibilizadas 365 ambulâncias de remoção e 209 ambulâncias com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A organização do trânsito no entorno do percurso dos blocos será feita por 2,9 mil agentes. Serão espalhados 275 faixas e 36 banners com avisos aos moradores das regiões onde haverá blocos.

Hoje (26), a programação oficial prevê 35 blocos nas ruas da capital paulista.

Confira os horários e locais de concentração:

10h: Bloco Urubó - Largo da Matriz (Freguesia do Ó/Brasilândia)

10h: Cordão Etílico Carnavalesco Amigos Pratododia - Rua Barra Funda (Sé)

10h: Invision - Rua Xavier de Toledo (Sé)

11h: Beat Box - Rua Matias Aires com Augusta (Sé)

11h: Bloquinho de Gente Miúda - Avenida Professor Alfonso Bovero, 546 (Lapa)

11h: CarnaVibe by Tic Tac Party - Rua Peixoto Gomide (Sé)

13h: Rosão de Viver - Av Barreira Grande (Aricanduva/Vila Formosa)

13h: Baco do Parangolé - Rua Nicolau Gagliardi (Pinheiros)

13h: Quem Viveu Bebeu - Rua Cardoso de Melo até a Funchal (Pinheiros)

13h: Pecadores da Igrejinha - Rua Fernando Albuquerque (Sé)

14h: Domingo Ela Não Vai - Praça do Correio (Sé)

14h: Bloco Ritaleena - Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi (Vila Mariana)

14h: Bloco do Hercu - Rua Ignácio Lima (M'Boi Mirim)

14h: Bregsnice - Faria Lima até o Largo da Batata (Pinheiros)

14h: Cordão do Triunfo - Rua do Triunfo (Sé)

14h: Os Piores - Rua Conselheiro Carrão (Sé)

14h: A.C.S. B C Coração do Tucuruvi - R. Salvador Bicudo (Santana/Tucuruvi)

14h: Bloco Bastardo - Rua João Moura (Pinheiros)

14h: Comunidade 100% Iracema - Pátio da Feira da Rua dos Morgados (Freguesia do Ó/Brasilândia)

14h: Bloco de Rua Vem Ku Nóis Ó - Avenida Itaberaba (Freguesia do Ó/Brasilândia)

14h: Bloco Sigam-me os Bons"! - Praça Silvio Romero (Mooca)

14h: Bloco Luziânia - Rua Luziânia (Penha)

14h: Bloco Jegue Elétrico SP - Rua Lisboa (Pinheiros)

14h: Bloco Afro Ilú Obá De Min - Rua Lopes de Oliveira (Sé)

15h: Bloco do Arrastão - Rua Domingos de Santa Maria (Jabaquara)

15h: Bloco Saia de Chita - Rua Tucuna (Lapa)

15h: Viemos do Egyto - Rua Álvaro de Carvalho (Sé)

15h: As Animalias - Praça Da Republica (Sé)

15h: Jamón Jamón - Rua Arthur de Azevedo (Pinheiros)

16h: Tremendão - Rua Henriqueta Vialta Saad (Jaçanã/Tremembé)

16h: Bloco Carnavalesco Partideiros do Maria Zélia - Rua José Pinheiro Bezerra (Mooca)

16h: Bloco do Desmanche - Rua Augusta (Sé)

16h: Bloco Espício Geral - Conselheiro Ramalho (Sé)

17h: Bloco do Fuá - Conselheiro Ramalho (Sé)

18h: Bloco D-errete - Aveninda Auro Soares de Moura Andreade, 1768 (Lapa)

