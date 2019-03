Bloco MSN leva alegria, cores e união ao carnaval de Ponta Porã

O “Bloco MSN” criado há dez anos por moradores da cidade de Ponta Porã, tem se destacados pelos trabalhos sociais realizados junto a população fronteiriça, onde seus integrantes não medem esforço para ajudar as pessoas de escassos recursos econômicos e ao realizar festividades onde levam alegria e presentes para as crianças da região, o bloco também vem se destacando nos desfiles carnavalescos na cidade de Ponta Porã, onde une os moradores das cidades de Pedro Juan Caballero a de Ponta Porã em um evento carregado de alegría, cores e entretenimento durante as festividades carnavalescas, que tem levado multidões a avenida situada na área central da cidade de Ponta Porã.

A passagem do “Bloco MSN” pela avenida gera aplauso entre os presentes, já que ao ser conhecida pelas ações sociais que realiza na fronteira, durante a sua passagem pela avenida, os foliões integrantes do bloco, moradores dos diversos bairros da cidade, realizam todo tipo de brincadeira com os presentes e as crianças, tornando assim o desfile carnavalesco em um momento único onde a união dos povos e das gerações se fortalecem com laços de amizade e de irmandade familiar.

O “Bloco MSN” voltará a avenida na terça feira (05) onde se apresentará aos presentes durante o desfile carnavalesco mais colorido da região de fronteira.