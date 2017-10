Blake Lively devolve 'zoeira' para o marido, Ryan Reynolds

O ator Ryan Reynolds completou 41 anos nesta última segunda-feira, 23, e sua esposa, a também atriz Blake Lively, comemorou de uma forma inusitada: devolvendo uma "zoeira" que Reynolds havia feito com ela no dia do seu aniversário em agosto.

a ocasião, Reynolds postou uma foto do casal no Twitter, mas com Lively cortada e a mensagem "parabéns para a minha maravilhosa esposa". O tuíte engraçado viralizou rapidamente, conseguindo mais de 300 mil compartilhamentos.

Agora, ela devolveu a brincadeira postando uma foto do ator Ryan Gosling com Reynolds cortado no lado esquerdo e a mensagem "Feliz aniversário, amor", brincando com um meme em que Reynolds é confundindo com Gosling. O tuíte fez sucesso e a atriz postou hora depois uma nova foto dela dando um "soco" em Reynolds durante uma coletiva de imprensa.

Não é a primeira vez que o casal, que tem duas filhas, faz essas brincadeiras. Em abril, durante uma premiação da revista Time, Reynolds foi um dos homenageados e a atriz postou uma foto dele encobrindo o show do cantor John Legend com a legenda: "Parabéns à pessoa que mais influenciou minha vida. Você é a melhor pessoa que eu conheço e merece essa homenagem da Time. Se ao menos o meu marido não estivesse na sua frente na foto. Me desculpe, John Legend".

Vamos esperar para ver o próximo passo desta disputa entre o casal nas redes sociais.