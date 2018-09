Biografia de Gisele já está em pré-venda no Brasil

A biografia de Gisele Bündchen "Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado" chega às livrarias brasileiras a partir de 15 de outubro, pela BestSeller (Record) mas já está em pré-venda no site da editora. No livro, a übermodel revela pela primeira vez alguns aspectos de sua vida privada, numa jornada que vai da infância em Horizontina até o casamento e os filhos com Tom Brady.

Em novembro, Gisele virá ao Brasil para o evento de lançamento do livro.