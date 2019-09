Billie Eilish confirma shows no Brasil em 2020; veja preços de ingressos

Os fãs brasileiros de Billie Eilish já podem comemorar. O cancelamento de sua participação no line-up do Lollapalooza 2020 veio por um bom motivo: a cantora e compositora norte-americana acaba de confirmar as datas de dois grandes shows no Brasil para o ano que vem.

Dona do hit "Bad Guy", música-tema da personagem Fabiana (Nathalia Dill) na novela global A Dona do Pedaço, Billie se apresenta no dia 30 de maio no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, em São Paulo, e no dia 31 de maio na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

A turnê Where do We Go Now? pela América Latina também passará por Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara, Cidade do México e Santiago.

Os ingressos para os shows no Brasil começarão a ser vendidos no dia 4 de outubro pelo site Eventim.

Confira abaixo os preços.

Billie Eilish no Brasil - turnê Where do We Go?

São Paulo - Allianz Parque

(Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca)

Ingressos à venda a partir de 10 de outubro, a R$ 380 (pista), R$ 680 (pista premium), R$ 490 (cadeira inferior) e R$ 320 (cadeira superior), com direito a meia-entrada, pelo site Eventim.

Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

(Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca)

Ingressos à venda a partir de 10 de outubro, a R$ 340 (cadeira N3), R$ 620 (pista), R$ 540 (cadeira N1) e R$ 640 (camarote), com direito a meia-entrada, pelo site Eventim.