Bigode de Salvador Dalí permanece preservado

Técnicos forenses da Espanha removeram cabelo, unhas e dois ossos do corpo de Salvador Dalí para encontrar amostras genéticas para um teste de paternidade - um movimento que abre a possibilidade para uma mulher que se diz filha do artista surrealista assumir parte do seu espólio. Fontes oficiais disseram na sexta, 21, que os restos mortais do artista estavam tão bem conservados que até o seu famoso bigode sobreviveu à passagem do tempo, e permaneceu na sua famosa posição de 10h10. Maria Pilar Abel, que nasceu em 1956 em Figueras, norte da Espanha - cidade natal de Dalí e local no qual está enterrado - reivindica que sua mãe teve um caso com o pintor e tem tentado provar que é filha dele há anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários