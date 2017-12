'Big Little Lies' e 'Stranger Things' lideram indicações ao SAG Awards

O sindicato americano de atores Screen Actors Guild anunciou nesta quarta-feira, 13, os indicados para a sua própria premiação, o SAG Awards, que homenageia as melhores performances do ano em cena em Hollywood, seja no cinema ou na televisão.

Entre os filmes, o maior destaque da premiação é Três Anúncios Para um Crime, de Martin McDonagh, que concorre em quatro categorias, incluindo melhor elenco, melhor atriz, para Frances McDormand, e ainda de melhor ator coadjuvante para Woody Harrelson e Sam Rockwell.

Já em televisão, Big Little Lies, Stranger Things e GLOW lideram, com quatro indicações cada. O maior destaque entre as indicações é a atriz Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, que concorre a melhor atriz em série de drama, ao lado das veteranas Claire Foy (The Crown), Laura Linney (Ozark), Elisabeth Moss (The Handmaids Tale) e Robin Wright (House of Cards).

A 24ª cerimônia de premiação do Sindicato está marcada para 21 de janeiro e, pela primeira vez, terá uma apresentadora, a atriz Kristen Bell (The Good Place).

Confira, abaixo, a lista completa de indicados ao SAG Awards.

CINEMA

Melhor elenco em filme

Doentes de Amor

Corra!

Lady Bird: É Hora de Voar

Mudbound

Três Anúncios Para um Crime

Melhor atriz

Judi Dench, Victoria & Abdul

Sally Hawkins, A Forma da Água

Frances McDormand, Três Anúncios Para um Crime

Margot Robbie, Eu, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor ator

Timothée Chalamet, Me Chame Pelo Seu Nome

James Franco, The Disaster Artist

Daniel Kaluuya, Corra!

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Melhor atriz coadjuvante

Mary J. Blige, Mudbound

Hong Chau, Downsizing

Holly Hunter, Doentes de Amor

Allison Janney, Eu, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor ator coadjuvante

Steve Carell, Batalha dos Sexos

Willem Dafoe, Projeto Flórida

Woody Harrelson, Três Anúncios Para um Crime

Richard Jenkins, A Forma da Água

Sam Rockwell, Três Anúncios Para um Crime

Performance de dublês em filme

Em Ritmo de Fuga

Dunkirk

Logan

Guerra no Planeta dos Macacos

Mulher Maravilha

TELEVISÃO

Melhor elenco em série de drama

The Crown

Game of Thrones

The Handmaids Tale

Stranger Things

This Is Us

Melhor elenco em série de comédia

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange Is the New Black

Veep

Melhor atriz em série de drama

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Claire Foy, The Crown

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, The Handmaids Tale

Robin Wright, House of Cards

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Melhor atriz em série de comédia

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Alison Brie, GLOW

Jane Fonda, Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes, Will & Grace

William H. Macy, Shameless

Marc Maron, GLOW

Melhor atriz em série limitada ou telefilme

Laura Dern, Big Little Lies

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette & Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette & Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Melhor ator em série limitada ou telefilme

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective

Jeff Daniels, Godless

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Geoffrey Rush, Genius

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Performance de dublês em série de comédia ou drama

Game of Thrones

GLOW

Homeland

Stranger Things

The Walking Dead