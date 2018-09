Bienal recebe representantes de instituições internacionais

Cerca de 240 representantes de instituições culturais de 18 países estarão em São Paulo neste final de semana para visitar a 33.ª edição da Bienal. São museus como o MoMA, Tate, Reina Sofia e Malba, que participam da primeira edição do evento International Weekend, que começa nesta sexta-feira, 21, e segue até o domingo, com passeios guiados pelo Pavilhão da Bienal e em diversos centros culturais de São Paulo, como Pinacoteca, MAM e Masp.

"Queremos trazer nomes importantes do mundo das artes, como colecionadores e especialistas, para conhecer a Bienal", afirma Flavia Buarque de Almeida, diretora da Fundação Bienal. A intenção principal do evento, segundo ela, é manter a Bienal de São Paulo no cenário mundial. "Sempre foi muito inserida, desde sua fundação, é a segunda mais antiga em atividade. É bacana ver a trajetória continuar", conta.

Para a representante da Fundação do Museu Reina Sofia, de Madri, Ana Tomé Díaz, o interesse de sua instituição é conhecer melhor o que se tem produzido na arte brasileira. "Queremos ver o panorama artístico brasileiro, conhecer mais artistas e as tendências." Ana chegou dois dias antes do evento justamente para conseguir visitar o maior número de instituições, como o Tomie Ohtake, a Casa Lina Bo Bardi e o Pivô.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.