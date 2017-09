Bienal do Livro: Maurício de Sousa e Ruy Castro participam do último dia

A 18ª Bienal Internacional do Livro termina hoje (10) com uma programação que inclui nomes como Maurício de Souza, Thalita Rebouças, Ruy Castro e Miriam Leitão. O evento começou em 31 de agosto, no RioCentro, e contou com uma programação 40% maior que a de 2015, com mais de 300 autores.

No Encontro com Autores, no Pavilhão Verde, o público poderá encontrar hoje escritores bem sucedidos nas listas de mais vendidos, como Carina Rissi, que participa de uma mesa a partir das 11h30, e Eduardo Spohr, que discute a criação de mundos fantásticos com Affonso Solano e André Vianco, às 15h.

Às 18h, o consagrado cartunista Maurício de Sousa conversa sobre o lançamento de "Turma da Mônica: Uma viagem inesperada". Com mediação de Frini Georgakopoulos, a mesa reúne também as autoras Babi Dewet, Carol Christo, Marina Sousa, Pam Gonçalves e Melina Souza.

No Café Literário, a jornalista Miriam Leitão participa de uma mesa, às 16h, com Sérgio Abranches e mediação de Marcelo Pimentel Lins. Na pauta, "a era do imprevisto" e uma discussão sobre incertezas, novos paradigmas filosóficos e sociológicos.

90 anos de Tom Jobim

Às 18h, Ruy Castro conversa com Edney Silvestre sobre Tom Jobim, que completaria 90 anos em 2017. O jornalista e biógrafo é autor de "Chega de Saudade", raio-x da bossa nova que é considerado um dos mais importantes livros sobre a música brasileira.

No mesmo horário, a Arena #Semfiltro reúne a escritora infanto-juvenil campeã de vendas Thalita Rebouças com as atrizes Olivia Torres e Marina Ruy Barbosa, que vai lançar um livro em breve para estimular a leitura de poesia.

As mesas nos três espaços são gratuitas, mas sujeitas à distribuição de senhas, com vagas limitadas. A Bienal funciona até as 22h.

