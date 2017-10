Bienal de Arquitetura, feira de esportes e outros passeios

Reinaugurada este mês, a Biblioteca Álvaro Guerra conta com espaço renovado e programação especial toda semana: neste domingo (29), às 11h, o grupo êBA! promove brincadeiras, dinâmicas e rodas de conversa entre os visitantes. Av. Pedroso de Morais, 1.919, Pinheiros, 3031-7784. 9h/18h (sáb., 9h/ 16h; dom., 11h/15h). Grátis. Inf.: bit.ly/AlvGue

11ª Bienal de Arquitetura

No Sesc Pq. Dom Pedro II, às 11h, a mostra Imaginários da Cidade, composta por imagens de práticas urbanas, inaugura a programação oficial. O evento reúne exposições, oficinas e outras atividades na área de design, espalhadas por vários centros culturais. A partir de sáb. (28). Inf.: bit.ly/BieArq11

Adventure Sports Fair

Simulador de surfe indoor, pista de snowboard e outras atividades fazem parte da feira, que ainda conta com a final da Copa 4×4 Fun Bardahl, competição de carrinhos de rádio-controle. São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, 5067-1717. sáb. (28), 10h/20h; dom. (29), 10h/19h. R$ 35. Inf.: bit.ly/AdvSports

Café Diversidade

A psicanalista Maria Rita Kehl é a convidada da palestra e fala sobre as consequências do machismo e da homofobia na sociedade e no mercado de trabalho. Sesc Carmo. Auditório (50 lug.). R. do Carmo, 147, Sé, 3111-7000. 2ª (30), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Corpo a Corpo

Uma batalha de MCs compõe a programação paralela da mostra da artista Bárbara Wagner e conta com participação de membros da Liga do Funk, que conduzem uma aula de passinho. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Sáb. (28), 18h. Grátis.

Lilith Bazar

A segunda edição do evento reúne expositores de moda, joias e bijuterias, cosméticos, decoração e artesanato. O local também organiza degustação e venda de produtos de gastronomia, além de leilões beneficentes com itens de famosos. Casa da Fazenda do Morumbi. Av. Morumbi, 5.594, Morumbi. sáb. (28) e dom. (29), 11h/20h. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível. Inf.: bit.ly/LilithBazar.