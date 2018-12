Bicho-preguiça resgatado no Rio de Janeiro faz sucesso em rede social

Um bicho-preguiça foi resgatado em uma estrada no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 19, e a foto do agente de trânsito com o animal nas mãos está fazendo sucesso no Twitter. Ele foi resgatado na estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a zona norte à zona oeste.

Na imagem, publicada pelo Centro de Operações Rio, o agente Alexandre, da Companhia de Engenharia de Tráfego do Estado, segura o animal, que aparentemente, faz uma pose de balé.

"Essa lindeza foi resgatada pelo agente Alexandre, da CET-Rio, na Estr. Grajaú-Jacarepaguá. Palmas para o agente e para essa baby que abrilhantou nossa timeline", escreveu o órgão na rede social.

