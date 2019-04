Biblioteca Municipal celebra Dia do Índio com exposição e visita guiada no Horto

A Biblioteca Pública Municipal professora Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal, desenvolverá nesta quarta-feira, dia 17, o projeto Biblioteca em Movimento, a partir das 8 horas. A ação já é desenvolvida pela Biblioteca, contudo, desta vez, ocorrerá em alusão ao Dia do Índio, celebrado dia 19 de abril.

Cinquenta alunos do ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) participarão das atividades. A programação inclui visitas ao acervo da Biblioteca, que hoje conta com aproximadamente 35 mil livros, além de 39 exemplares da Bíblia Sagrada em braile, visita guiada pelo Horto Florestal e ações de incentivo à leitura.

Os estudantes também terão um momento especial de contação de história com a artista indígena Maria Auxiliadora Bezerra, que levará artesanato e contará a origem da tribo Terena e das demais etnias que vivem em Mato Grosso do Sul.

“Será um momento de valorização da cultura indígena junto da comunidade, dizendo que somos vivos, resistentes e orgulhosos da nossa origem. Minha função é a de facilitar o acesso das pessoas aos nossos trabalhos diferenciados, de qualidade e produzidos pela comunidade local”, conta.

As atividades do projeto Biblioteca em Movimento ocorrerão somente amanhã, até às 11 horas.