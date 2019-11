Biblioteca Isaias Paim realiza noite de autógrafos com autores sul-mato-grossenses

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim é uma unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza hoje (11), às 19 horas, a noite de autógrafos e lançamento de dois livros escritos por autores sul-mato-grossenses: “Na Rota dos Traficantes de Obras de Artes”, de Mazé Torquato Chotil, e “A Bruxa da Sapolândia”, de André Luiz Alves.

No livro “Na Rota dos Traficantes de Obras de Artes”, o leitor acompanha uma operação policial de tirar o fôlego. De país em país, cada etapa da ação possui uma riqueza de detalhes intensa, que nos transporta para cada situação vivida pelos personagens e elucida os movimentos que os traficantes realizam para levar a cabo a intenção de lavar o dinheiro obtido de maneira vil. Um ponto a se destacar é a narrativa sobre a França, que é impecável. Com uma riqueza de informações, detalhes, é possível visualizar desde a fantástica culinária francesa aos lugares marcantes.

A cada linha o leitor é transportado para dentro de cada local, tendo a sensação do clima, das imagens, das percepções do que é narrado, além do conhecimento impecável sobre as obras, proporcionando ao leitor uma imagem real do que acontece no submundo do crime. Mazé Torquato Chotil é jornalista, pesquisadora, doutora em Ciências da Informação e da Comunicação pela Universidade de Paris VIII, e pós-doutora pela École des Hautes Études em Sciences Sociales (Ehess).

O outro autor da noite, André Luiz Alvez, é formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade de Santo Amaro (Unisa) de São Paulo-SP e cronista do Caderno B do Jornal Correio do Estado desde 2008. Em seu livro A Bruxa da Sapolândia o gato de uma bruxa decide revelar a história de sua dona. “Houve um tempo, lá pelos idos anos sessenta do século passado, no qual existia em Campo Grande uma região conhecida por Sapolândia. Diversos veios d’água cortavam o lugar, avançando entre as raízes de árvores mortas, formando lagoas pelas quais uma quantidade imensa de sapos reinavam, transformando as noites e as madrugadas numa imensa sonata de coaxos. Perto dali existia uma casa de madeira escura, fechada por uma cerca de balaustre, na qual se destacava um portão de latão que rangia tristemente quando aberto. Naquela casa residia uma mulher chamada Célia. Seus atos de pura maldade, especialmente contra crianças, logo a transformaram num mito, sendo conhecida inapropriadamente pela alcunha de bruxa: A bruxa da Sapolândia”.

Diversos outros personagens cativantes aparecem nessa envolvente narrativa; como Sofia – um ser de difícil definição; Natanael, menino que viaja no tempo levado pelas sombras amigas; as sete crianças que percorrem as páginas do romance de forma cativante e emocionante, expondo as feridas abertas pela maldade humana. Outros personagens se destacam: Ladim, o jovem destemido que se alimentava de cobras; Doralice, irmã de Célia, aquela que carrega no ventre a reencarnação do mal; José Rosa, o gigante. Esses e muitos outros personagens transformam a leitura de “A Bruxa da Sapolândia” numa irresistível leitura, repleta de insondáveis mistérios.

Na ocasião, será realizada exposição da Coletiva de Artistas Sul Mato-Grossenses com curadoria de Jonir Figueiredo. Fazem parte da exposição obras de artistas que contribuíram com a história das artes visuais em Mato- Grosso do Sul, como Henrique Splenger, Ilton Silva, Jorapimo, Conceição, Nelly Martins, Therezinha Neder, Clara Rache, Isaac Saraiva, Jonir Figueiredo, Marlene Mourão e Blanche Torres.

Estão todos convidados para esta celebração da literatura e artes visuais sul-mato-grossenses. A entrada é franca!

Serviço: A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim fica no 2º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Telefone: (67) 3316-9161 ou 3316-9175.