Biblioteca Isaias Paim está com inscrições abertas para curso gratuito de Oratória

Campo Grande (MS) – Muita gente tem medo de falar em público, alguns têm verdadeira fobia. Mas se sabe que a comunicação é inerente ao ser humano, e com técnicas é possível que as pessoas superem essa dificuldade. Por isso, a Biblioteca Isaías Paím oferece mais uma vez o Curso de Oratória, com o professor Admilson Thomé.

O curso, com carga horária de 20 horas, é de graça e irá acontecer sempre aos sábados, nos dias 16, 23 e 30 de março, e 6 e 13 de abril, das 8h às 11h.

Neste Curso será trabalhado pela metodologia do ministrante o Triângulo da Oratória, que serve para o orador sentir total confiança na elaboração de sua fala. O Triângulo se subdivide em categorias, sendo elas: conteúdo, técnica, entonação, tipos de estruturas e ferramentas de estruturação.

O conteúdo é o que se sabe, seja por vivência ou estudos; a técnica é o vocabulário, voz, postura corporal e é importante conhecer o ambiente e o público alvo para quem se vai falar; a entonação deve ser dinâmica e fluída, mostrando entusiasmo e segurança no conteúdo apresentado.

Serão abordadas também técnicas de como organizar ideias de apresentação, mostrando os pontos positivos e negativos de cada uma. A categoria motivacional consiste em mostrar a necessidade de solucionar um problema quando ele ocorre, motivando a plateia a visualizar o problema resolvido e mostrando ações para a sua solução.

Os participantes também deverão elaborar uma apresentação de, no máximo, 30 segundos mostrando a solução do problema que escolheu e sua diferença em relação aos concorrentes. Serão apresentadas também duas ferramentas de estruturação: o mapa mental, que começa por uma ideia principal colocando juntos os subconceitos, e o coador de ideias, focando nas ideias principais que auxiliam o orador a lembrar seu conteúdo.

O ministrante do curso, Admilson Tomé, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e pós-graduado em Gestão Pública (UCDB) e em Direito Civil e Processo Civil (Unaes). É assessor técnico especializado da Secretaria do Tribunal de Justiça e já foi professor do curso de Direito da Unaes e da Facsul.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3316-9161 ou de forma presencial, na sede da Biblioteca, que fica no 2º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania: avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação