Biblioteca Isaias Paim abre inscrições gratuitas para Oficina de Criação Literária

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim abre neste sábado, dia 4 de maio, as inscrições gratuitas para a Oficina de Criação Literária com Raimundo Paulino da Silva. O curso acontece nos dias 18 e 25 de maio, das 9 às 11 horas, e são oferecidas 30 vagas.

O objetivo é despertar e trabalhar o poder criativo inerente ao ser humano, trazendo este poder criativo para a produção literária. Também é uma oportunidade de agregar pessoas que partilham do gosto pela literatura e pela vontade em produzi-la.

O público-alvo são estudantes, professores e demais pessoas que já estejam inseridas no meio literário ou que tenham curiosidade pela escrita literária.

Serão discutidos temas como criatividade; inspiração; leitura de livros e leitura do mundo; observação; visão transcendente e visão imanente; criação do texto narrativo; função do conto para o romancista; criação de personagem ou personagens principais; inserção na trama primordial; luta entre o foco narrativo e a(as) trama(as) “livre(es) e amarrar o texto para o desfecho.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (67) 3316-9161 / 3316-9175, ou presencialmente, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, que fica no 2º andar do Memorial da Cultura e Cidadania (avenida Fernando Corrêa da Costa, 559).