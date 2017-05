Biblioteca do Horto recebe até 2 de junho exposição de Guto Naveira

A Biblioteca Pública Municipal “Anna Luiza Prado Bastos”, localizado no Horto Florestal, em Campo Grande, realiza a exposição do artista plástico Guto Naveira. As telas ficarão expostas na Biblioteca até o dia 2 de junho e contará com 10 painéis do artista.

A aproximação de Guto Naveira com as artes plásticas teve início em 2008, quando passou a criar um trabalho com a mistura do cartoon com grafite, apresentando como resultado o pop art contemporâneo. A marca de Guto é o uso de cores vivas e fortes.

