Bibi Perigosa reclama da maneira como foi retratada na 'Retrospectiva' da Globo

A Globo exibiu na noite de sexta-feira, 29, a sua tradicional Retrospectiva, no qual foram relembrados os principais acontecimentos do ano. Fabiana Escobar, conhecida pelo apelido de Bibi Perigosa, apareceu rapidamente em um dos vídeos exibidos pelo programa, no qual falava sobre o sucesso da novela "A Força do Querer". Sua história inspirou Glória Perez em criar a personagem interpretada por Juliana Paes.

O problema é que Fabiana não gostou da maneira como foi retratada no especial. Em seu perfil no Instagram, ela demonstrou incômodo por ser resumida como "alguém apenas que foi casada com um traficante".

"De verdade sabem porque eu não ligo da #Globo sempre na hora de falar de mim, Fabiana Escobar (Bibi Perigosa) ser de forma resumida como alguém apenas que foi casada com traficante? Por que eu nunca vivi e continuo da mesma forma sem ambição de ter a mídia como ferramenta de autopromoção", escreveu.

"Aparecer na mídia primeiramente foi consequência das tragédias pessoais que vivi e atualmente por consequência de ter conseguido sozinha superar tudo e ter transformado minha vida. Eu nunca bati na porta de ninguém pra fazer matéria, passei todo o processo da novela sem assessoria de imprensa, eu mesma atendendo e respondendo a TODOS por que tenho isso como um compromisso com as pessoas que acreditam em mim, me seguem, e sentem orgulho de ver uma pessoa comum, verdadeiramente do povo, da favela, alcançar algo inédito, ser inspiração para uma novela ainda estando viva", continuou.

"Eu sou escritora, tenho 3 livros publicados, 3 roteiros de cinema, 1 peça de teatro. Estou escrevendo mais 2 livros e ainda encontro tempo com todo respeito do mundo para interagir com as pessoas que se interessam em ter contato comigo. Sabe pq? Por que pra mim essas pessoas que estão nas minhas redes sociais verdadeiramente são o que veio de bom com tudo isso".

"Tenho todos como amigos, mesmo muitas das vezes demorando a responder por ter muita notificação. Porem sou eu pessoalmente que interajo e não assessoria por que não abro mão de ter esse contato com as pessoas que gostam de mim. Então de verdade obrigada a cada um que vem me dar força, me parabenizar, me apoiar, me defender e torcer por mim. Obrigada! Isso sim que me mantém forte e com firmeza pra não fraquejar e que me motiva a escrever cada vez mais. Então não fiquem bolados quando fizerem esse resumo que perpetua o rótulo de mulher de bandido em mim. O MAIS IMPORTANTE EU TENHO DO MEU LADO, QUE SÃO VOCÊS", finalizou Fabiana.