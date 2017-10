Bianca Bin fala da contradição de mulheres que são agredidas pelo marido

As cenas em que a personagem Clara, de O Outro Lado do Paraíso, é estuprada e espancada pelo marido repercutiram nas redes sociais e colocaram em discussão a violência contra a mulher dentro do casamento. Bianca Bin, que interpreta a personagem, fala como a situação é contraditória para as mulheres que sofrem com isso.

Muita gente deve estar julgando a minha personagem: 'nossa como ela é boba, por que ela perdoa?'. Ela está completamente envolvida na situação. Eu costumo dizer que ela está no olho do furacão, é difícil enxergar, tomar consciência da dimensão da questão toda", disse a atriz em entrevista ao Fantástico deste domingo, 29.

No último sábado, 28, após a cena em que Clara é espancada, a Globo informou o número do disque-denúncia, em que mulheres podem denunciar casos de agressão.

Walcyr Carrasco, autor da novela, resolveu abordar esse tema na trama para mostrar o papel que ainda é dado às mulheres dentro do casamento e tentar incentivar uma mudança. "Existe uma ideia geral de que a mulher é obrigada a fazer tudo o que o homem quer, principalmente quando casada, que ela é obrigada a servir sexualmente o homem. E nós estamos em novos tempos, é hora de a mulher se colocar, dizer 'eu não aceito isso ou vou denunciar você para a polícia'", disse.

"É preciso mostrar que as mulheres tem uma luta ainda, uma luta dentro do próprio coração entre o amor e o abuso que ela sofre. As pessoas podem se indignar, podem pensar a respeito e pensar: 'se eu fosse a Clara, como eu agiria?'", provoca.