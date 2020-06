Beyoncé receberá prêmio humanitário no BET Awards 2020

Beyoncé será a grande homenageada do BET Awards 2020 na noite deste domingo, 28, às 21h, horário de Brasília. Isso porque a cantora vem desenvolvendo um trabalho constante na luta contra a desigualdade social e racial. Desta vez, o evento terá transmissão virtual por causa da pandemia.

Nos últimos anos, ela vem desenvolvendo um trabalho árduo com a fundação BeyGOOD e ajuda a entrada de mulheres em universidades. Com a BeyGood4Burundi, Beyoncé promove ação voluntária para levar água potável para os países do leste africano.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a cantora estabeleceu uma iniciativa em Houston, sua cidade natal, para oferecer testes de covid-19 para famílias em vulnerabilidade.

Recentemente, em resposta à brutalidade policial contra negros nos Estados Unidos, Beyoncé lançou o single Black Parede.