Beyoncé ordena que cerveja em sua homenagem pare de ser produzida

Nem sempre as personalidades gostam das homenagens feitas pelos fãs. Uma cervejaria do Brooklyn, nos Estados Unidos, recebeu ordens para encerrar a produção de uma bebida inspirada em Beyoncé.

A cerveja Biëryonce foi produzida inicialmente em outubro de 2016 e voltou a ser vendida este ano por conta da alta demanda popular. A lata traz o nome da bebida no mesmo estilo da capa do álbum Beyoncé, ganhador do Grammy em 2013.

A dona da cervejaria, Katarina Martinez, contou ao portal Bon Appetit que a cantora é uma fonte de inspiração e empoderamento para ela.

Katarina disse ao portal Pitchfork que criou a bebida após não poder comparecer a uma apresentação da Beyoncé e acreditou que estaria prestando uma homenagem. "Estamos desapontados que ela não considerou como um elogio, mas tudo bem. Foi divertido enquanto durou", falou.