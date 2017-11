Beyoncé é confirmada no elenco de versão com atores de 'O Rei Leão'

A Disney anunciou nesta semana o elenco da sua versão com atores de "O Rei Leão". Entre as principais confirmações está a escalação da cantora Beyoncé. No longa, que será dirigido por Jon Favreau ("Mogli - Menino Lobo"), ela interpretará Nala, namorada do protagonista Simba, interpretado por Donald Glover ("Atlanta").

O elenco ainda terá James Earl Jones, repetindo seu papel da animação de 1994 como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como o vilão Scar e Seth Rogen como Pumba. O Rei Leão deve chegar às telonas em 2019, e deve contar com a mesma trilha sonora da animação clássica.