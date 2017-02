No mesmo dia em que divulgou seu ensaio grávida, Beyoncé também colocou em seu site www.beyonce.com fotos da família que não haviam sido reveladas antes. Entre elas estão cliques do começo do relacionamento da cantora com Jay-Z, em 2002, além de momentos de viagens com o rapper e com a filha do casal.

Beyoncé também postou uma foto da evolução de sua barriga quando estava grávida de Blue Ivy. Desta vez, a cantora espera gêmeos.

