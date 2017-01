Beto Barbosa é detido em Fortaleza

O cantor Beto Barbosa foi detido na manhã desta sexta-feira, 27, em Fortaleza, no Ceará. De acordo com a Tribuna do Ceará, tudo começou com uma confusão em um supermercado local. Quando os policiais foram acionados e tentaram prender o cantor, ele reagiu.

Em um vídeo que circula na internet, Beto Barbosa está algemado na delegacia, brigando com policiais. O cantor tenta se defender dizendo que disse "eu não sou vagabundo", enquanto é acusado de ter chamado o policial de vagabundo.

Segundo nota oficial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Barbosa se desentendeu com o segurança de um supermercado na Praia de Iracema. Os dois foram levados ao 2º Distrito Policial para esclarecimento.

