Bella Piero posta relato após passar o Natal com moradores de rua

A atriz Bella Piero, conhecida por ter dado vida à personagem Laura em O Outro Lado do Paraíso, passou a noite de sua véspera de Natal distribuindo alimentos, cobertores, produtos de higiene e conversando com moradores de rua no Rio de Janeiro.

"Hoje foi meu primeiro Natal na rua. Saí da minha casa para olhar nos olhos dessas pessoas, que fazem da rua a sua própria casa", escreveu em seu Instagram na terça-feira, 25.

Bella relata que parte das pessoas avisavam que não precisavam de comida ou de roupas que não serviriam para eles, para que pudessem ser destinados a pessoas que estivessem necessitando.

Em um dos casos, um homem que usava um chinelo muito pequeno, pediu um de seu número. "Conseguimos um. Ele tirou o dele na mesma hora e disse: 'Dá esse aqui para alguém que esteja precisando'", contou a atriz.

"Todos aceitavam chinelos, cobertas, kits de higiene e uma boa conversa. ... Eu ganhei uma flor, abraços apertados, sorrisos sinceros, agradecimentos em forma de oração, só por estar ali com eles, enxergando eles, como nos enxergamos diariamente."

"A grandeza mais sincera mora dentro da simplicidade, que mora dentro da gente. Hoje o dia não é sobre você, é sobre o outro. É saber que a empatia, o amor, o respeito e o perdão salvam vidas, salvam corações, salvam famílias."

Confira o relato completo e alguns momentos do Natal de Bella Piero:

