Beleza da mulher é evidenciada em homenagem ao dia da consciência negra

Acordar cedo, malhar, cuidar da filha, trabalhar e coordenar uma ONG com crianças abandonadas pelos pais. Essas são apenas alguns afazeres da stylist da agência de modelos Max Fama, Ana Paula Fernandes.

Mulher, Negra, Mãe, Filha, Esposa, Independente e com ensino superior, Ana, assim como muitas mulheres, ainda precisa provar diariamente sua capacidade, “Minha vida nunca foi fácil e para quem é negra e moradora da periferia as coisas ficam mais difíceis, mas não impossível. Sempre quis trabalhar com moda e hoje faço o que gosto” relata a stylist.

Um dos grandes sonhos da profissional era fazer um editorial exaltando a beleza da mulher em homenagem ao dia da consciência negra, “Para isso, reuni grandes amigas que trabalham com beleza. Estou apaixonada com o resultado do editorial”, finaliza.

Léia Abadia, Michele Fernandes e Aline Andrade tiveram a missão de realizar esse trabalho com a stylist e falaram da importância dos penteados, acessórios e looks, com dicas importantes, desse mercado que não para de crescer no país.

“Para o cabelo afro o ideal é trabalhar em sua forma mais original possível, tentando buscar a essência do fio sem muitas alterações. A principal característica do penteado afro é revelar sua autenticidade e complexidade”, ressalta a empresária e hair stylist, Léia Abadia. “ É importante evitar forçar um estilo que não condiz com a pessoa. A principal regra é sempre procurar estar a vontade com seu penteado, inovar e não colocar barreiras, pois tudo é possível”, finaliza.

Já a designer de turbante, Michele Fernandes, lembra a importância das estampas no estilo afro “Não existe restrições, o importante é se sentir bem. Antes tínhamos receio de misturar estampas, hoje isso caiu por terra, você pode usar e abusar. Já os acessórios MAXI são incríveis e complementam bem os looks, não existe regra, mas é importante ter bom senso pra não ter muita informação, às vezes menos é mais”, finaliza.

Um motivo especial mexe com a estilista, Aline Andrade, apaixonada pela moda afro, “Minha inspiração vem sempre de algum movimento social ou cultural que envolve a estética africana e afro brasileira. E isso acontece de uma forma geral. A profusão de cores e diagramações me fascina. Vale lembrar que hoje também podemos misturar dois looks em um só com sobreposições, tá super liberado”, relata.