Belas Artes assina contrato de cinco anos com a marca Petra

Agora, é oficial. Dois meses depois daquela terça-feira em que André Sturm anunciou que a Caixa estava deixando de ser patrocinadora do Belas Artes, o conjunto de salas da Consolação tem outro padrinho, como ele revelou na manhã de ontem, em coletiva realizada no próprio local. A marca agora é da Petra, marca de cerveja do Grupo Petrópolis. O nome agora será Petra Belas Artes. Na próxima semana, o novo logo estará instalado.

Será a primeira e mais visível de uma série de mudanças que devem ocorrer no Belas Artes. "Mas não se preocupem que as mudanças não vão mudar nosso DNA. Vão agregar, permitindo incrementar nossa programação", disse Sturm, diretor do espaço. "Vou aproveitar horários pouco usados para incluir programação de música e artes cênicas. Isso deverá ocorrer principalmente aos sábados, após as 23 horas, em que temos pouco público para cinema, mas muita gente curte essas artes nesse horário." Ele acrescentou que os dois últimos meses foram de muita movimentação nas redes sociais e na imprensa. "Houve uma convocação para a Paulista, para que as pessoas abraçassem o Belas Artes com balões em formato de coração. A iniciativa foi um sucesso.

"Nós amamos o Belas Artes". Na peça promocional que antecedeu o anúncio, diversas pessoas relataram experiências. Uma delas começou a ir ao cinema com o pai e o Belas Artes está para sempre associado a essa lembrança. Outra fez amigos, um terceiro se apaixonou. A própria Petra tomou a iniciativa de procurar André Sturm. "Ofereceram um contrato muito vantajoso. Ao invés de três, cinco anos de patrocínio, e com um valor superior ao que recebíamos. Isso vai nos permitir pagar o aluguel, que é considerável, e investir na programação." Ele destacou que, nesse momento em que tanto se discute a Lei Rouanet, a Petra não se vale de incentivos, mas retira a verba do Belas Artes de suas operações de Marketing.

Diretora da área na empresa, Eliana Kassandre disse que são 280 pontos de revendas no País e a empresa já investe em eventos como carnaval e festa de São João. "Nosso DNA são pessoas. Foram elas que nos trouxeram ao Belas Artes. Vivi um tempo na cidade, frequentei o cinema e pude sentir como o público tem uma relação forte com as salas. Ver um filme, tomar um café, encontrar amigos, conversar." Para abrigar o coquetel servido à imprensa e convidados, a cafeteria do lobby foi encoberta - também para proteger a nova marca -, mas estava programada para voltar logo à atividade.

"A cafeteria permanece, não será descaracterizada no térreo", diz Sturm. O que vai ocorrer é que ela vai vender novos produtos da marca patrocinadora - leia-se cerveja. Tratada como família, a Petra conta uma linha de cervejas especiais. Tudo ainda é muito novo, mas Sturm confirma que o mezanino, com aquele janelão de vidro com vista para a Consolação, também passará por "algumas" mudanças. Quais? Não adianta insistir - é aguardar as próximas semanas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.