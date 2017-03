Bela Gil lança sua primeira coleção de roupas

Bela Gil não para! Com dois livros publicados, dois programas de televisão (Bela Cozinha e Vida + Bela, ambos no GNT) e inúmeras parcerias gastronômicas, ela decidiu se aventurar no mundo da moda e lança uma linha de roupas para a Cantão.

São 20 produtos, entre camisetas, vestido, peças em jeans e acessórios e ainda faqueiro, bolsa utilitária e avental, com preços que variam de R$59 (lenço) até R$499 (jardineira).

A linha Bela Gil para Cantão já está em pré-venda no e-commerce da marca e chega nas lojas físicas a partir do dia 21.

